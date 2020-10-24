Москва, 24 октября, 2020, 18:40 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова одного из руководителей НАТО о том, что Россия является противником альянса. Об этом 24 октября она написала на своей странице в Facebook.

U.S. Army Йорг Фольмер

Захарова отметила, что немецкому генералу следует помнить уроки истории — Россия была противником фашизма и нацизма.

«С учётом нашей общей истории подобным немецким генералам нужно лучше ее знать: наша страна была противником фашизма и нацизма. «Альпы и Дунай помнят», кто «народам Европы свободу принёс», а вот натовцы заговариваться начали», — резюмировала Захарова.

Напомним, 21 октября в газете Dagens Nyheter было опубликовано интервью немецкого генерала, главы оперативного командования «Север» объединенных сил НАТО Йорга Фольмера, в котором он назвал Россию противником альянса.