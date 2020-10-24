Курган, 24 октября, 2020, 18:32 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Курганской области ускорилась в сентябре 2020 года до 4,2%. Об этом сообщает пресс-служба курганского отделения Уральского главного управления Центрального банка РФ

Cbr.ru/kurgan Инфляция в Курганской области

Темпы прироста цен в Зауралье выше, чем в Уральском федеральном округе, где инфляция составила 3,2%, и в России с инфляцией в 3,7%. На рост цен повлияло сокращение урожая, ослабление рубля и отложенный спрос, сообщают аналитики ЦБ.

Продовольственная инфляция составила в Курганской области в сентябре 2020 года 5,9%. Ускорился рост цен на помидоры, повлияло и сокращение урожая картофеля из-за засушливой погоды. В августе продолжился годовой рост цен на сахар из-за сокращения объёмов посевных площадей сахарной свеклы в 2020 году и снижения складских запасов.

Инфляция на непродовольственные товары в Курганской области составила в сентябре 2020 года 4,1%. Это связано с ослаблением рубля и отложенным спросом. Ускорился рост цен на иностранные автомобили, подорожали смартфоны и мебель. Удорожание драгоценных металлов на мировых рынках обусловил рост цен на обручальные кольца.

Инфляция в сфере услуг в Курганской области в сентябре 2020 года замедлилась и составила 1.8%. Отмечается, что причиной тому стало снижение цен на авиабилеты, услуги санаториев и профилакториев, запрет на повышение стоимости услуг высшего образования.