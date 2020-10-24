Анкара, 24 октября, 2020, 18:03 — ИА Регнум. Вместо критики из-за покупки российских зенитных комплексов (ЗРК) С-400 Турция ожидает от стран Североатлантического альянса альтернативных технических решений. Об этом говорится 24 октября в опубликованном заявлении минобороны страны.

Msb.gov.tr ЗРК С-400, направленны в Турцию

«Мы (власти Турции — прим. ИА REGNUM) ждём от наших друзей и союзников, что … они (страны НАТО — прим. ИА REGNUM) сфокусируются на переговорах по поиску дополнительных разумных технических мер, альтернативных С-400», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается также, что цель Турции — не «расстраивать никого, а обеспечивать безопасность народа».

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября после пятничной молитвы в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган заявил журналистам, что испытания ЗРС С-400 российского производства были проведены Турцией, она будет их продолжать и не станет учитывать мнение США в данном вопросе.

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