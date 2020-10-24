Багдад, 24 октября, 2020, 17:56 — ИА Регнум. Вооруженные силы международной коалиции, возглавляемой США, подверглись нападению на юге Ирака. Об этом 24 октября сообщает телеканал As Sumariyah.

U.S. Army Нападение на конвой

Колонна материально-технической поддержки подорвалась на фугасе, который был приведен в действие неизвестными боевиками. В ходе взрыва никто не пострадал.

Напомним, подобные нападение участились за последние два месяца. Взрывы происходят практически ежедневно, а ответственность за нападения не берет ни одна террористическая организация.