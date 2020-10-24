Палм-Бич, США, 24 октября, 2020, 17:45 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, который в настоящее время находится в штате Флорида, проголосовал на всеобщих выборах досрочно. Об этом 24 октября сообщают американские новостные телеканалы, которые вели трансляцию.

Gage Skidmore Дональд Трамп

В сообщениях отмечается, что глава Белого дома проголосовал 24 октября в Палм-Бич, где находится его поместье.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир на брифинге заявил, что американский президент Дональд Трамп планирует досрочно отдать свой голос на предстоящих в США всеобщих выборах.

Читайте также: Трамп проголосует на выборах досрочно