Санкт-Петербург, 24 октября, 2020, 17:45 — ИА Регнум. Новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» проекта 636.3 приказом Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова принята в состав Военно-морского флота. Она пополнит состав подводных сил Тихоокеанского флота. Церемония подъема на подлодке Андреевского флага состоялась 24 октября в Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» (входит в состав ОСК).

ВМФ России Подводная лодка «Волхов»

Об этом ИА REGNUM сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту

Подводная лодка «Волхов» была заложена в июле 2017 года, спущена на воду в декабре 2019 года. Ее подготовили к сдаче флоту с опережением контрактных сроков на полтора месяца. Подлодка «Волхов» стала второй в серии подлодок проекта 636.3 для ТОФ. Первая подводная лодка — «Петропавловск-Камчатский» — была передана ВМФ в ноябре 2019 года. В настоящее время в Петербурге ведется строительство еще двух подводных лодок этой серии — «Магадан» и «Уфа».

"Планируется, что до 2024 года для тихоокеанцев будет построена серия из шести единиц неатомных подводных лодок проекта 636.3, что позволит поднять на новый уровень эффективности решение задач Тихоокеанским флотом в своей операционной зоне ответственности», — говорится в оглашенном на церемонии приветственном слове Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

«Подводная лодка «Волхов» имеет улучшенные тактико-технические характеристики. В проекте этой подводной лодки реализовано ряд инновационных решений, которые делают ее еще более совершенной, еще более малошумной и скрытной. На новый качественный уровень выведены характеристики ключевых систем вооружения и жизнеобеспечения подводной лодки», — заявил адмирал Евменов.

Ранее серия из шести таких подлодок была построена для Черноморского флота России, и подлодки проекта 636.3 уже показали свою эффективность, надежность и хороший модернизационный запас.

«Серия подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота, учитывает специфику их эксплуатации в условиях Дальнего Востока», — отметил адмирал Николай Евменов.

Выступивший по каналам видеоконференцсвязи президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов отметил, что «передача доблестному Военно-Морскому Флоту подлодки проекта 636.3 — «Волхов» — прекрасный подарок корабелов-адмиралтейцев к приближающимся праздникам — Дню основания Российского флота (30 октября) и годовщине учреждения Адмиралтейских верфей, одного из старейших предприятий Объединенной судостроительной корпорации, которому 5 ноября исполнится 316 лет».

В ходе строительства подлодок для ТОФ разработчик лодки — Центральное конструкторское бюро «Рубин» — модернизировало комплекс торпедно-ракетного вооружения, информационно-управляющую систему, радиолокационный и гидроакустический комплексы. Также повышена скрытность и улучшены бытовые условия для экипажа.

«В настоящее время готовится к спуску на воду третья подводная лодка «Магадан», формируется корпус четвертой подводной лодки — «Уфа». Планируем до конца года заложить и пятую», — сказал Алексей Рахманов.

Подводные лодки проекта 636.3 являются одними из самых малошумных в мире и обладают высокой боевой эффективностью.