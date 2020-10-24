Анкара, 24 октября, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону «нужно лечить свою психику», после того, как глава Пятой республики выдвинул идею «просвященного ислама».

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон. 2017

Напомним, что Макрон выступил с большой программной речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции. Он заявил, что 9 декабря будет представлен соответствующий законопроект, который направлен на укрепление республиканских ценностей. В рамках борьбы с «исламским сепаратизмом» французские власти хотят обратить особое внимание на обучение детей.

Также Макрон выдвинул идею о том, что во Франции необходимо создать вместе с Советом мусульман специальную организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в республике.

Макрон подчеркнул, что нужно освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

Отметит, что недавно во Франции мусульманин чеченского происхождения обезглавил школьного учителя истории, который на уроке свободы слова показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Эрдоган заявления Макрона воспринял в штыки. Выступая в городе Кайсери президент Турции заявил, что Макрону надо лечить психику.

«Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране — это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики», — сказал Эрдоган.