Москва, 24 октября, 2020, 13:59 — ИА Регнум. Заявление вицe-прeмьера Укрaины Олега Уруского о том, что возобнoвление производства самолётов Ан-124 «Руслaн» на территoрии стрaны невозмoжно, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 24 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

KristopherK Бумажный самолетик

"Сейчас Россия поднимет у себя производство модернизированных Русланов, а Украине ничего не останется, как орать и требовать от Запада ввести против России новые санкции за воровство авиатехнологий. Хотя Руслан был проектом общесоюзным, а не чисто украинским», — пишет Рафаэль Ф.

Многие граждане оказались уверены в том, что судьба заводов Антонова на территории Украины — уничтожение. По мнению граждан, украинские власти надеялись найти спрос на свои самолёты в странах Запада, но оказалось, что там они никому не нужны.

«Всё и идет к тому, что будут заводы Антонова будут распилены также, как газовые трубы в следующем году. Украинцы не ведают, что творят и к чему всё идет. Они заблуждаются в том, что кому-то на их любимом Западе нужны их самолеты и остальное. Сырьевой и людской придаток, такова их судьба», — написал Sk.

К такому же выводу пришли те граждане, которые уточнили, что самолёты-гиганты Антонова разрабатывались для специальных целей, а именно для космического проекта Советского Союза «Буран». Теперь эти самолёты попросту оказались не актуальны и не востребованы.

«Сдается мне, Украина может строить Русланы, просто причина лежит в самолете Ан-225. Вот он, судя по словам, стоит недостроенным. Скорее всего, потому что он никому не нужен. Самолет разрабатывался для проекта Буран, но сейчас он потерял надобность, а разобрать на металлолом попросту жалко», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Цезарь».

Нашлись и те, кто наблюдает схожую ситуацию, как на Украине, на территории Российской Федерации. По мнению людей, капиталистический подход к различным видам российской промышленности попросту уничтожает их.

«Самое печальное, что Россия идет по такому же пути. Великое наследие, доставшееся от СССР, разворовали и разрушили, взамен ничего не построили и не построят, невыгодное и рискованное это занятие. Единственное отличие от Украины — природные богатства, частица от продажи которых попадает в бюджет. И только слепые не видят, что в России произошел развал отраслей промышленности: станкостроение, радиоэлектроника, фармацевтика, авиационная на издыхании, нет фундаментальной науки и т.д.», — считает Владимир.

Напомним, 24 октября вицe-прeмьер Укрaины Олег Уруский зaявил, чтo вoзобнoвить прoизводство самoлетов Ан-124 «Руслaн» на территoрии стрaны невозмoжно.