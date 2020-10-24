Челябинск, 24 октября, 2020, 12:29 — ИА Регнум. В Челябинской области за 23 октября было зафиксировано 136 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Южного Урала.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лабораторные исследования на коронавирус

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По сравнению с 22 октября число выявленных носителей выросло на семь. Всего с начала пандемии в регионе было обнаружено 19 240 случаев.

Больных COVID-19 насчитывается 3969 пациентов. Выздоровели и выписаны уже 14 632 гражданина.