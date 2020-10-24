Москва, 24 октября, 2020, 11:52 — ИА Регнум. Спрос на новые автомобили в России сохранится на высоком уровне как минимум до конца года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Авторынок

По данным агентства «Автостат», в сентябре в России было приобретено около 135 тысяч автомобилей. Этот показатель на 2% выше, чем в августе текущего года, и на 8% выше, чем за этот же месяц 2019 года.

Эксперты считают, что высокий спрос на новые автомобили сохранится до конца года по трём причинам. Во-первых, покупатели в России поняли, что курс российского рубля по отношению к доллару и евро не откатится к прежним уровням в ближайшее время.

Ещё одним фактором повышенного спроса станет дефицит наиболее востребованных моделей на складах дилеров. Третьим фактором, который должен обеспечить повышенный спрос на российском рынке автомобилей, эксперты называют высокий уровень неопределённости, связанный с ожиданием второй волны пандемии новой коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре дилеры заявили о дефиците подержанных автомобилей на вторичном рынке в России.