Москва, 24 октября, 2020, 10:04 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 в Российской Федерации, скорее всего, выйдет на фазу снижения в феврале-марте 2021 года. Об этом заявил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Дарья Драй ИА REGNUM Пандемия коронавируса в России

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По словам Горелова, обычно после начала подъема уровня заболеваемости, максимальный рост ожидается на протяжении 28 дней. Это два инкубационных периода.

«Первая декада ноября должна расставить всё по своим местам», — отметил Горелов.

Он пояснил, что в этот период должна наступить стабилизация процесса. Но это будет не снижение уровня заражения. Сперва пройдет какое-то время, когда эпидемиологический процесс будет стабилен, но коронавирус все ещё будет распространяться. Далее должно начаться устойчивое снижение, как это наблюдалось весной, после 11 мая.

«Скорее всего, это февраль-март, когда мы войдем в фазу снижения», — сказал Горелов.