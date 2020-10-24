Донецк, 24 октября, 2020, 10:30 — ИА Регнум. Боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) пять раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 24 октября в представительстве республики в СЦКК.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Читайте также: ВСУ обстреляли населённый пункт Дзержинское на юге ДНР — СЦКК

Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты: Спартак, Старомихайловка, Минеральное, Безыменное.

Всего ВСУ выпустили по территории республики 25 боевых припасов. В частности четыре мины было выпущено из миномета калибра 82 мм, две гранаты было выпущено из гранатомета РПГ/СПГ, девятнадцать — из гранатомета АГС. Также сообщается о применении стрелкового оружия, что было зафиксировано один раз.

Читайте также: ВСУ обстреляли район села Спартак в ДНР

Напомним, в предыдущие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР восемь боевых припасов, трижды нарушив перемирие.