Дамаск, 24 октября, 2020, 01:00 — ИА Регнум. По меньшей мере 15 боевиков из подконтрольных Турции отрядов сирийской вооруженной оппозиции погибли и ранены в результате авиаудара неопознанного самолета на севере Сирии, сообщает курдское агентство Firat.

Скриншот видео пользователя YouTube канала @Mada Media Боевик Свободной сирийской армии (ССА)

Атаке подвергся рынок контрабандной торговли нефтепродуктами в городе Джераблус на границе с Турцией. Кроме того, в два бензовоза, которые ехали в сторону рынка по шоссе попали несколько ракет, что привело к серии мощных взрывов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября самолеты западной коалиции во главе с США атаковали штаб террористов группировки «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб. В результате были ликвидированы шесть главарей террористов.