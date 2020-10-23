Донецк, 23 октября, 2020, 23:35 — ИА Регнум. Под обстрел ВСУ с применением АГС (автоматический станковый гранатомёт) попал 23 октября район села Спартак (ДНР), сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Министерство обороны Украины ВСУ

Обстрел зафиксирован в 14:08 мск со стороны населённого пункта Опытное. По Спартаку выпущено 17 боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 октября ВСУ обстреляли район посёлка Дзержинское (ДНР).