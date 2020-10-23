Москва, 23 октября, 2020, 23:24 — ИА Регнум. Вблизи российских границ за неделю замечено 26 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом сообщает 23 октября официальная газета Минобороны «Красная звезда».

U.S. Air Force Разведывательный самолёт

Также, по данным издания, за этот период было зафиксировано три иностранных беспилотника, осуществлявших воздушную разведку вдоль границ России.

Отмечается, что все объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. Дежурными силами ПВО нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.