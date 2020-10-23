Архангельские экологи против сжигания листвы
Архангельская область, 29 сентября, 2005, 15:52 — ИА Регнум. "Каждый год мэром нашего города объявляется месячник по уборке мусора. Уборка мусора и прошлогодней листвы превратилась в странную кампанию, не поддающуюся здравому объяснению", - рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель Архангельской молодежной экологической организации "
По словам Белугина, сжигая листья в кострах, люди возвращают в воздушную среду все те вредные вещества, которые растения усваивали на протяжении всего вегетативного периода. Согласно санитарным правилам содержания территориальных населенных мест СанПиН 42-128-4690-88 статья 4 пункт 8 "Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах, парках запрещается". "Нас каждый год удивляет равнодушие городских властей,- сетует Белугин. - Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, наша организация проводит лекции для школьников, студентов, молодых учителей, чтобы поведение граждан было экологически осмысленным".
"Такая проблема существует во многих городах России. Необходимо объединить усилия для ее решения, чему будет способствовать налаженный информационный обмен", - отметил Белугин.