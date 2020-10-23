Архангельская область, 29 сентября, 2005, 15:52 — ИА Регнум. "Каждый год мэром нашего города объявляется месячник по уборке мусора. Уборка мусора и прошлогодней листвы превратилась в странную кампанию, не поддающуюся здравому объяснению", - рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель Архангельской молодежной экологической организации " Этас " Николай Белугин . "Стремясь придать улицам наших городов опрятный вид, жители создают дополнительную нагрузку на уже загрязненную среду обитания. Сжигать листву ни в коем случае нельзя. Деревья и кустарники извлекают необходимые для жизнедеятельности вещества из почвы, а листья, опадая, возвращают их вновь в почву, чтобы сохранить баланс и служат источником органических веществ. Прошлогодняя листва - это не мусор, это необходимый компонент нормально развивающегося сообщества. Зимой опад защищает корни деревьев и кустарников от холода, весной - от чрезмерного испарения влаги", - говорит Белугин.

По словам Белугина, сжигая листья в кострах, люди возвращают в воздушную среду все те вредные вещества, которые растения усваивали на протяжении всего вегетативного периода. Согласно санитарным правилам содержания территориальных населенных мест СанПиН 42-128-4690-88 статья 4 пункт 8 "Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах, парках запрещается". "Нас каждый год удивляет равнодушие городских властей,- сетует Белугин. - Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, наша организация проводит лекции для школьников, студентов, молодых учителей, чтобы поведение граждан было экологически осмысленным".

"Такая проблема существует во многих городах России. Необходимо объединить усилия для ее решения, чему будет способствовать налаженный информационный обмен", - отметил Белугин.