Иерусалим, 23 октября, 2020, 22:39 — ИА Регнум. Если бы Иран и США заключили новую договорённость взамен прежней ядерной сделки, Израиль не возражал бы, сообщил 23 октября журналистам израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

По словам главы израильского правительства, он никогда не был принципиальным противников договорённостей Ирана и США. Он был против конкретно договора, который называется Совместный всеобъемлющий план действий.

Нетяньяху пояснил, что эта ядерная сделка от 2015 г., по его мнению, давала Ирану слишком много, не требуя «никакого изменения поведения». Это кончилось тем, отмечает глава правительства Израиля, что Тегеран начал наращивание обогащения урана и производство баллистических ракет.

Теперь же, если сделка будет на других условиях, то Израиль не будет возражать. По словам Нетаньяху, Ирану нельзя давать большой свободы:

«Если вы мягко относитесь к Ирану, то сделок с ним вы не добьётесь».

Напомним, идею новой ядерной сделки с Ираном американский президент Дональд Трамп не раз упоминал: якобы Тегеран только и ждёт знака из Вашингтона. В этом ключе 45-й президент Штатов высказался и сегодня — в рамках предвыборной кампании.