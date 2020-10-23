Москва, 23 октября, 2020, 22:33 — ИА Регнум. Принятые в Москве ограничительные меры из-за эпидемии кронавируса оказывают минимальное влияние на экономику. Об этом 23 октября заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Работники кафе в масках

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По его словам, ограничения косвенно сказываются на экономике, так как люди стали меньше ходить в кинотеатры, театры и общепит, передвижение по городу в целом замедляется. Тем не менее экономические последствия от принятых осенью мер будут менее значительными, чем от вводившихся в мае, сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что на сегодняшний день в столице «ни один сектор экономики не закрыт, все функционируют».

Напомним, чуть ранее Собянин заявил, что с учётом уже принятых в Москве мер, включая частичный переход на удалённую работу и домашний режим для пожилых и хронически больных людей, необходимости в введении дополнительных ограничений нет.