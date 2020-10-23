Подгорица, 23 октября, 2020, 22:40 — ИА Регнум. Двенадцатый председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ и почетный председатель «Социал-демократической партии Черногории» Ранко Кривокапич 23 октября стал соавтором манифеста парламентской ассамблеи ОБСЕ. Кривокапич заявил, что это первый шаг к всесторонней активизации организации, которая создаст условия для расширения прав и политических возможностей организации на самом высоком уровне. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

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В «Социал-демократической партии Черногории» заявили, что парламентская ассамблея ОБСЕ в разгар кризиса в области безопасности и здравоохранения, в экономико-социальной сфере обратится к мировой общественности с ее новым манифестом по случаю 30-летнего юбилея Парижской хартии для новой Европы.

«Парламентская ассамблея ОБСЕ как единственный его орган, состоящий из непосредственно избранных представителей граждан, считает себя обязанной внести свой вклад в эту организацию, которая в настоящий момент сталкивается с многочисленными глобальными и внутренними вызовами. Наша организация пытается генерировать адекватные ответы на вопросы, мучающие граждан 57 государств, входящих в состав ОБСЕ. Этот манифест является первым шагом на пути к всесторонней активизации деятельности организации, что создаст условия для расширения полномочий политического характера на самом высоком уровне», — подчеркнул Кривокапич.