Вашингтон, 23 октября, 2020, 22:11 — ИА Регнум. В победе Дональда Трампа на выборах президента США не заинтересованы ни в Москве, ни в Тегеране, сообщил 23 октября журналистам кандидат от Республиканской партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам Трампа, иранцы не хотят его победы, но и Россия не хочет, чтобы он выиграл выборы. При этом Трамп добавил, что сразу после его победы Тегеран попросит его о новой ядерной сделке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 октября, завершились последние предвыборные дебаты Трампа с его оппонентом от Демократической партии Джо Байденом.