Понтуаз, Франция, 23 октября, 2020, 21:21 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил жителям страны смириться с мыслью о том, что им «придется жить с коронавирусом минимум до следующего лета». Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает Reuters.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

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Выступая в медицинском центре в городе Понтуаз департамента Валь-д'Уаз, Макрон призвал жителей Франции «сыграть свою роль в борьбе с распространением коронавируса» и добавил, что, «судя по сообщениям научных сотрудников, нам придется жить с коронавирусом минимум до следующего лета».

«Вопрос заключается скорее в том, как пережить этот период. В фазе, в которой находимся сейчас мы, учитывая то, сколько у нас регистрируется случаев заражения в день, у нас нет другого выхода, кроме как по максимуму сократить нашу социальную жизнь», — продолжил президент.

Напомним, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 41 622 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 999 тысяч.