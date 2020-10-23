Орел, 23 октября, 2020, 21:08 — ИА Регнум. Уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, в результате чего был нарушен плодородный слой почвы, возбуждено в Орловской области по материалам прокурорской проверки, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 23 октября старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

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В ходе проверки было установлено, что в районе села Дубовик Малоархангельского района при производстве несанкционированной добычи песка в границах земель сельскохозяйственного назначения произошло обрушение плодородного слоя почвы с посевами кукурузы.

Общая площадь обрушения составила 0,45 га, использовать этот участок в сельскохозяйственных целях теперь нельзя. Размер причинённого ущерба оценивается в сумму более 3,6 млн рублей.

По результатам проверки следственные органы возбудили уголовное дело, в его рамках проводятся следственные действия. Расследование остаётся под контролем надзорного органа.