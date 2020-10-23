Москва, 23 октября, 2020, 20:33 — ИА Регнум. Противолодочный корабль «Маршал Шапошников» после модернизации и перевооружения превратился в универсальную боевую единицу, утверждает 23 октября американское издание The National Interest.

Минобороны России Противолодочный корабль «Маршал Шапошников»

Издание указывает, что хотя «Маршал Шапошников» вошел в боевой состав Тихоокеанского флота еще в 1982 году и является в известном смысле «ветераном», однако после модернизации во Владивостоке он получил новое вооружение.

Уточняется, что корабль получил в свой арсенал крылатые ракеты «Калибр-НК» и противокорабельные ракеты «Уран». С их помощью «Маршал Шапошников» способен поражать любые наземные и надводные цели на расстоянии до 2,5 тыс. км. При этом пусковые установки также пригодны для применения гиперзвуковых ракет «Циркон», проходящих испытания на кораблях ВМФ России.

Издание напоминает, что сейчас прошедший ремонт и модернизацию корабль проводит ходовые испытания, а экипаж проверяет и налаживает новые системы связи и навигации. Кроме того, запланированы испытания с применением палубных вертолетов.

По планам ВМФ России, имеющего в своем составе несколько кораблей, однотипных с «Маршалом Шапошниковым», все они пройдут аналогичную модернизацию.