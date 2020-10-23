Рим, 23 октября, 2020, 20:30 — ИА Регнум. В Италии продолжает расти число граждан, считающих себя «далекими от политики» и не поддерживающих ни одну из партий, передает Termometro Politico в пятницу, 23 октября, со ссылкой на исследование Demos.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В 2013 году таковых было 27%, пятью годами позже — 30%, в настоящее время — 34%.

Отмечается, что рост числа «индифферентных» происходит за счет сокращения доли граждан, относящих себя к «левым» и «лево-центристам» (так в Италии определяют в том числе и либеральную Демократическую партию).

За последние семь лет совокупный рейтинг левых снизился с 35% до 30%, совокупный рейтинг правых почти не изменился (30% и 29% в 2013 и 2020 году соответственно), почти неизменно и количество «центристов» (9% и 8%).

В настоящее время у власти в Италии находится правительство либералов (по предложенной классификации — левоцентристов) и популистов (которые, по разным версиям, считаются центристами, левоцентристами либо вообще не входящими в предложенный спектр).