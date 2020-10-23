Нижний Новгород, 23 октября, 2020, 20:07 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде полицейские арестовали мужчину, который расплачивался фальшивыми деньгами за покупки по объявлениям в интернете. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.

(сс) sajinka2

Правоохранители уже установили причастность задержанного к пяти фактам сбыта поддельных купюр на общую сумму 95 тысяч рублей.

Вычислить и задержать фальшивомонетчика удалось благодаря обращению в полицию 23-летнего нижегородца, который пострадал от его противоправных действий.

Молодой человек сообщил о продаже неизвестному мужчине мобильного телефона стоимостью 60 тысяч рублей. Впоследствии заявителю не удалось внести на банковскую карту эти деньги, поскольку банкомат их не принял. Тогда нижегородец и предположил, что деньги фальшивые.

Против задержанного 32-летниего безработного жителя Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по статье «Хранение, перевозка и сбыт поддельных денег». Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.