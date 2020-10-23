Тюмень, 23 октября, 2020, 19:25 — ИА Регнум. В Тюменской области с ноября пациентам с острой респираторной инфекцией будут выдавать бесплатные лекарства. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Рецептурное лекарство

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Медики будут выдавать бесплатные лекарственные наборы при осмотре пациентов с ОРВИ на дому. Безвозмездно медпрепараты получат страдающие хроническими заболеваниями и люди старше 65 лет. В зависимости от состояния пациента будет выдаваться один из шести комплектов лекарств.

«Средняя стоимость набора — 1600 рублей. Для этих целей мы резервируем полмиллиарда рублей», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бесплатные наборы пациентам с ОРВИ уже выдаются по показаниям в Ямало-Ненецком автономном округе.