Красногорск, 23 октября, 2020, 19:28 — ИА Регнум. Наибольшее число новых случаев коронавируса в Подмосковье выявлено в Королеве. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, 23 октября в этом населённом пункте зарегистрировали 66 новых случаев. На втором месте Красногорск, где выявлено 48 жителей с коронавирусом. Замыкает тройку лидеров Сергиев Посад с 35 установленными случаями заражения.

При этом ни одного нового случая коронавируса не выявили в Звездном городке, Красноармейске, Лосино-Петровском, Можайске, Молодежном, Рошале, Рузе и Черноголовке. По состоянию на 23 октября в Подмосковье выявлено 82 777 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 1522 человека, выздоровели 61 700 человек.