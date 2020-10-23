Сыктывкар, 23 октября, 2020, 19:07 — ИА Регнум. В Коми начали перепрофилировать учреждения для размещения больных с COVID-19. Об вынужденной мере в своем видеообращении сообщил глава региона Владимир Уйба.

Дарья Драй ИА REGNUM Антисептик у койки

«Мы перепрофилируем детский лагерь «Гренада» и размещаем там легких пациентов. Если ситуация будет развиваться по такому же сценарию и дальше, нам придется задействовать второй резерв и создать госпиталь на базе спортивной школы», — сообщил Уйба.

Он напомнил, что ежедневно в республике регистрируют более ста новых случаев COVID-19. Из 1800 имеющихся в регионе инфекционных коек заняты 1556.