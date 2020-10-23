Москва, 23 октября, 2020, 23:25 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина, согласно которому позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по крымскому вопросу не важна, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили своё мнение 23 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM

"Можно подумать, мнение Эрдогана вообще кого-то волнует. Пусть думает о том, что с Турцией будет в будущем, учитывая тот факт, что все её земли исторически не турецкие», — пишет Жанна.

Часть граждан поддержала мнение главы России по данному вопросу. По мнению людей, жители Крыма выразили своё законное мнение на референдуме, во результату которого полуостров вошёл в состав Российской Федерации. Эрдоган же к Крыму не имеет никакого отношения, и его мнение не может иметь влияния в данном вопросе.

«Правильно! Жители Крыма свою позицию изъявили, а жители России её поддержали и приняли в свою семью. У нас своих не предают. Вопрос закрыт», — написал пользователь под псевдонимом «Татарин».

Некоторые пользователи решили привести историческую справку и указать на то, что Крым укрепился под влиянием России уже более двух сотен лет назад. Турция, вероятно, мечтает отыграть всё назад, но прошло уже слишком много времени, и Крым неразрывно связал свою судьбу с Россией, считают люди.

«В сражении у Тендры и Калиакрии (1790) новому султану Селиму III хотелось восстановить престиж своего государства хотя бы одной победой, прежде чем заключить с Россией мирный договор, но состояние турецкой армии не позволяло надеяться на это. В итоге Османская империя в декабре 1791 года была вынуждена подписать Ясский мирный договор, закрепляющий Крым и Очаков за Россией, а также отодвигавший границу между двумя империями до Днестра. Крым испокон веков был наш!» — поделился историческими фактами Алексей Х.

Нашлись и те, кто указал на то, что позиция Путина по вопросу взаимоотношений России и Турции не носит однозначный характер. Граждане призвали главу страны определиться и дать российскому народу понять, как Российская Федерация позиционирует себя по отношению к Турции.

«Путин определился бы, «дружит» ли он с Россией или нет. А то, как лётчика нашего убили турки, так быстро про это забыли. Я бы после такого фиг простила. Нож в спину! Эрдоган принёс извинения только тогда, когда понял, что туризм терпит колоссальные убытки», — пишет Алёна Б.

Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин заявил, что позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по крымскому вопросу не важна.