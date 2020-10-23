Москва, 23 октября, 2020, 18:59 — ИА Регнум. Аномально теплая погода ожидается в Московском регионе в предстоящие выходные, 24−25 октября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Алексей Боголюбов. Москва. 1880-е

«Сейчас погоду в Москве определяет перенос очень тёплого воздуха с юга, который качается по восточной периферии… Температура очень необычная для такого времени года. Она на пять-шесть градусов выше на нормы», — рассказал он телеканалу «360».

Отмечается, что в столице в настоящее время наблюдается «обратный ход» температуры, когда её ночные значения превышают дневные.

По прогнозу синоптиков, выходные пройдут без существенных осадков. Небольшие дожди ожидаются лишь в первой половине дня 24 октября. Столбики термометров в субботу поднимутся до +11… +14 градусов, в воскресенье температура понизится на три градуса, но всё равно будет оставаться выше нормы.