Санкт-Петербург, 23 октября, 2020, 18:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 141 класс общеобразовательных учреждений города вместо осенних каникул ушел на карантин из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции. Об этом 23 октября ИА REGNUM сообщили в городском комитете по образованию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

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По официальным данным, из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ учащиеся 141 класса в 76 школах Петербурга переведены на дистанционное обучение. Отметим, что накануне на «дистанционке» находились 135 классов в 76 школах.

«На сегодняшний день на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 0,7% от общего количества классов в городе», — пояснили в комитете.

Помимо этого, на сегодняшний день закрыты восемь групп в семи детских садах Петербурга.

Напомним, ранее городские власти приняли решение продлить осенние каникулы, которые начинаются 26 октября, еще почти на неделю. Из-за сложной эпидемиологической ситуации каникулы продлятся до 8 ноября включительно. Вместе с тем городские чиновники думают о переводе на это время всех учителей на «удаленку» и размышляют, отменять или нет работу учреждений дополнительного образования, где невозможно соблюсти правило не смешивать учащихся разных классов и возрастов.