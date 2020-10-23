Индианаполис, США, 23 октября, 2020, 18:07 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен Пенс проголосовали досрочно на американских президентских выборах, 23 октября передает Fox News.

Майк Пенс

Карен и Майк Пенс проголосовали на избирательном участке в Индианаполисе. Трансляция голосования велась телеканалом в прямом эфире. Супруги не стали говорить журналистам, за кого отдали голоса.

Как сообщало ИА REGNUM, на президентских выборах в США 2020 года досрочно проголосовали уже более 40 млн человек. Основной день выборов — 3 ноября.

Читайте также:Трамп пояснил, почему Россия хочет его поражения на выборах