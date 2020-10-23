Санкт-Петербург, 23 октября, 2020, 17:58 — ИА Регнум. Незаконная и неумелая реставрация Александровских ворот Охтинских пороховых заводов в Петербурге, которая фактически превратилась в разрушение объекта культурного наследия регионального значения, довела пользователя памятника XIX века до уголовного дела. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Gov.spb.ru Александровские ворота (до «реставрации")

Александровские ворота Охтинских пороховых заводов были возведены в камне в 1805 году после опустошительного пожара при взрыве пороха на Охтинском пороховом заводе, в честь приезда на завод императора Александра I. До наших дней из всех сооружений Порохового завода на берегу Охты сохранились только Александровские ворота и церковь Александра Невского.

В декабре 2019 года объект на улице Химиков был выставлен на аукцион в рамках реализации городской программы «Аренда памятника за 1 рубль». По результатам аукциона в аренду для восстановления ворота получило ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)».

Однако вместо спасения памятника архитектуры арендатор, не согласовав документацию и не получив разрешения на производство работ, начал реставрацию, чем практически разрушил объект. Этим заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин, который поручил ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу изучить ситуацию и провести проверку.

«Проверка показала, что на объекте ведутся ремонтно-восстановительные работы в отсутствие согласованной проектной документации и разрешения на производство работ», — сообщили в свою очередь в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Как выяснилось, в результате варварской «реставрации» императорские ворота частично демонтированы, поврежден арочный пролет, помещения кордегардии, портик юго-западного фасада, утрачены трехъярусная башня, своды покрытий кордегардий и башни, архитектурно-художественное решение фасадов, являющиеся предметами охраны объекта культурного наследия.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия)», — сообщили в надзорном ведомстве.

За такое преступление виновным грозит до трех лет лишения свободы.