Москва, 23 октября, 2020, 22:10 — ИА Регнум. Шутка про похороны недоброжелателей России, прозвучавшая от президента РФ Владимира Путина во время заседания дискуссионного клуба «Валдай», вызвала неоднозначную реакцию со стороны пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 23 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Kremlin.ru Владимир Путин

Подавляющее количество комментариев оказалось окрашено в негативные оттенки. Граждане выразили своё возмущение подобной шутке, которую озвучил президент России.

«Подобные фразы это бальзам на душу определенной части россиян, которые лежа на диване с бутылкой пива всё собираются кому-то там что-то повторить», — считает Александр.

Многие комментаторы указали на то, что такая воинствующая риторика должна быть основана на сильной экономике России, которая позволит привести в действие сказанное, если придёт необходимый момент. Но люди уверены, что Российская Федерация пока не может похвастаться благосостоянием своих граждан.

«Куда его несет постоянно? Кого он похоронить хочет? Над пенсионерами издеваются, подняли пенсионный возраст, да еще и сами пенсии остались нищие. Народ свой бы лучше обеспечить нормальными зарплатами и нормальной пенсией, чтобы весь мир завидовал, а не смеялся», — пишет Viktor S.

Другие считают, что шутка Путина не имеет под собой реального основания. Граждане указали на то, что многие представители российской власти имеют активы в странах Запада. Кроме того, чиновники зачастую отправляют своих родственников в страны ЕС и США, что становится проблемой для того, чтобы действительно устроить «похороны» для тех или иных стран.

«Каждый раз какие-то воинственные заявления. К чему? Кого-то напугать? Сила страны заключается в единстве, благосостоянии и равенстве всех перед законом. А не исключительной группы лиц, которая проводит эти форумы, для самопиара и этих глупых заявлений. Ведь все осознают зависимость прямой и косвенной этой группы от Запада. Их дети там и все финансы», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Пользователь».

Нашлись и те, кто привёл в пример мнение мудрецов. По мнению людей, вместо того, чтобы бросаться яркими фразами, представителям власти следовало бы сконцентрироваться на делах и заниматься тем, чтобы жители России чувствовали себя счастливыми.

«Да, за словом в карман он не лезет. При достаточной подготовке к выступлению. Однако, мне всё-таки ближе смысл и высказывание Омара Хайяма: «Не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра. Поверь тому, кто молчаливо, творит красивые дела», — написал пользователь Antoine M.

Напомним, 22 октября во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин произнёс шутку: «Хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах».