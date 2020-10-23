Москва, 23 октября, 2020, 17:18 — ИА Регнум. Ослабление российского рубля, наблюдавшееся в августе-сентябре, пока не перешло в цены и отразится на инфляции только в 2021 году. Об этом заявила 23 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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«Это ослабление ещё не завершило свой перенос в цены. На наш взгляд, такой перенос растянут во времени и может занимать до 9−12 месяцев», — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

По словам Набиуллиной, в настоящее время коэффициент переноса динамики курса рубля в цены оценивается регулятором на уровне 0,05−0,06.

Согласно прогнозу Центробанка, если курс рубля в дальнейшем останется стабильным, его ослабление в августе-сентябре ускорит инфляцию весной следующего года приблизительно на 1 процентный пункт.