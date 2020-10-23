Ростов-на-Дону, 23 октября, 2020, 17:13 — ИА Регнум. В Ростовской области сельские районы обеспечат современными детскими садами. В настоящее время работа кипит на 15 объектах. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

«До конца этого года будут введены два новых детских сада в Багаевском и Шолоховском районах, строительство еще 20 детсадов в 13 сельских районах должно быть завершено в 2021 году», — уточнил глава региона в Instagram.

По словам Голубева, дошкольные учреждения появятся в Аксайском, Куйбышевском, Неклиновском, Октябрьском, а также отдалённых районах Ростовской области. Всего с 2016 года на Дону построено 30 детских садов. 49 учреждений создали дополнительные места для дошколят.