Бишкек, 23 октября, 2020, 16:27 — ИА Регнум. «К сожалению, воспользовавшись сложившейся в стране ситуацией, некоторые уничтожили имущество горнорудных компаний, таких как «Джеруй», «Метал-Кен» и «Терек-Сай», — заявил и. о. президента Киргизии Садыр Жапаров, выступая на заседании правительственного совета по развитию бизнеса и инвестициям.

Gov.kg И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров

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По его словам, нападения на инвесторов только усугубили и без того бедственное положение киргизской экономики, которая и так пострадала от пандемии коронавируса.

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Вместе с тем Жапаров заступился за мародеров, нападающих на зарубежные горнорудные компании, выразив мнение, что «в этом вопросе есть другая сторона».

»Они были мотивированы на эти действия в связи с нежеланием зарубежных инвесторов идти на сотрудничество с местным населением», — подчеркнул и. о. президента Киргизии.

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Напомним, что объявивший себя президентом Киргизии Садыр Жапаров ранее неоднократно организовывал митинги за национализацию принадлежащего канадскому инвестору горнорудного предприятия, разрабатывающего крупнейший в республике золотой рудник «Кумтор».

Во время одного из таких митингов протестующие захватили заложника, за что впоследствии суд приговорил Садыра Жапарова к одиннадцати годам и шести месяцам лишения свободы.