Москва, 23 октября, 2020, 16:26 — ИА Регнум. Проект внедрения в России цифрового рубля не имеет целью вытеснение бумажной валюты в стране. Об этом заявила 23 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

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"Мы не ставим задачей вытеснение какого-то вида денег», — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По словам Набиуллиной, цифровой рубль станет, «по сути, третьей формой денег, наряду с существующими сейчас наличными и безналичными», а граждане и бизнес смогут сами выбирать, чем и в каких случаях им удобнее пользоваться.

«Наша задача — обеспечить быстроту конвертации одного вида рубля в другой», — сказала глава Центробанка, отметив, что задачи экономить на эмиссии регулятор для себя не ставит.