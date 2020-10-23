Архангельск, 23 октября, 2020, 16:20 — ИА Регнум. В 59 школах Архангельской области проходят карантинные мероприятия в связи с COVID-19. Об этом на брифинге сообщила представитель Роспотребнадзора Елена Байдакова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Пустой класс

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На дистанционное обучение отправлены ученики 137 классов. В списке заболевших почти 80 педагогов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в регионе было выявлено 272 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.