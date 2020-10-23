Москва, 23 октября, 2020, 16:16 — ИА Регнум. По охвату тестами, выявляющими коронавирусную инфекцию, Россия находится в числе лидеров среди других стран, сообщил 23 октября российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на Евразийском экономическом форуме.

Yanao.ru Тест на коронавирус

Мурашко «Мы имеем один из самых высоких уровней тестирования среди стран».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам главы Минздрава, в России две сотни тысяч коек развёрнуто специально для пациентов с коронавирусом.