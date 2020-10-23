Зеленский анонсировал строительство пяти медицинских городков
Киев, 23 октября, 2020, 16:12 — ИА Регнум. На Украине построят пять медгородков, заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщила 23 октября пресс-служба главы государства.
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Владимир Зеленский в медицинском центре
«У нас есть задача — сделать пять медицинских городков по Украине. Мы их сделаем», — сказал он.
Один из таких объектов, оснащённый современным высокоточным медицинским оборудованием, могут возвести в Краматорске, на подконтрольной Украине территории Донбасса.
Строительство планируют начать в первом квартале 2021 года. Общая стоимость проекта оценивается в 8 млрд гривен, или $283 млн.
Зеленский отметил необходимость поиска внебюджетных источников финансирования, что позволит ускорить строительство.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский случайно раскритиковал свои собственные слова, касавшиеся ситуации в украинской медицине в условиях пандемии коронавируса.