Санкт-Петербург, 23 октября, 2020, 16:12 — ИА Регнум. Продолжающийся конфликт за контроль над Домом Зингера на Невском проспекте Санкт-Петербурга для его участников сегодня продолжился в полиции. С самого утра в отделе полиции находятся представители ООО «Дом книги №1», ЧОП «Спутник-секьюрити» и охранник Дома книги. Об этом 23 октября корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель юридического департамента ООО «Консалт», которое управляет компанией «Книжный магазин №1» Максим Тимошевский.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом Зингера

Дом Зингера на Невском проспекте, 28 является не только памятником архитектуры федерального значения, но также одним из самых привлекательных бизнес-центров города. В настоящий момент помещения в нем занимают «Дом книги», юридическая фирма DLA Piper и офис социальной сети «ВКонтакте».

Спокойная жизнь всех субарендаторов дома продолжалась до 2013 года, пока между бывшими совладельцами «Балтийского банка» Олегом Шигаевым и Андреем Исаевым не разгорелся корпоративный конфликт, в ходе которого банк подвергся санации со стороны «Альфа-Банка». Еще до конфликта подконтрольному Исаеву АО «Зингер» по договору аренды с городом сроком до 2049 года перешло здание Дома Зингера.

Однако после конфликта дела у бизнесменов разладились, сначала в 2015 году в отношении Шигаева было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в кредитной организации на 3,5 млрд рублей. А в 2018 году следователи обратили внимание и на Исаева, который до сих пор продолжает бороться за свои активы в судах.

Сегодня, 23 октября, в 9 часов утра сотрудники ЧОП, охраняющие бизнес-центр с лета 2020 года, «захватили» системное помещение с пультом охраны ООО «Дом книги №1», выгнали оттуда сотрудника и больше никого не впускали, из-за чего пришлось вызывать правоохранительные органы.

«Как позже пояснил полиции руководитель ЧОП «Спутник-секьюрити», утром ему позвонил представители АО «Зингер», который сообщил о том, что помещение необходимо освободить, поскольку люди, которые его занимают, находятся там незаконно», — пояснил ИА REGNUM представитель ООО «Консалт».

Уже в отделе полиции руководителем Дома книги был представлен действующий долгосрочный договор аренды. Он был заключен в марте 2015 года и действует на протяжении 20 лет, то есть до 2035 года.

«Мы считаем, что эти действия были связаны с дестабилизацией работы бизнес-центра», — пояснил Максим Тимошевский.

В результате представитель Дома книги подал в 78-й отдел полиции Центрального района Петербурга заявление о возбуждении уголовного дела по статье «Самоуправство» в отношении ЧОП «Спутник-секьюрити».