Москва, 23 октября, 2020, 15:32 — ИА Регнум. Нижегородская компания «Самотлор-НН» привезла на выставку похоронных услуг «Некрополь», проходящую с 21 по 23 октября в Москве, катафалк на базе промтоварного фургона Lada Granta. Фото машины обнародовано в группе «Lada Largus Kub» в социальной сети «Вконтакте».

Lada Largus Kub Катафалк на базе Lada Granta

Кузов нового фургона окрашен в чёрный цвет. Также катафалк оснащён пневмоподвеской для более комфортной езды, пластиковыми дверьми и кондиционером. Кроме того, внутри фургона имеются освещение и сиденья для сопровождающих. В середине размещён постамент с креплением для гроба. Длина катафалка составляет 5,15 метра.

Под капотом Granta-катафалк находится стандартным 87-сильный двигатель рабочим объёмом 1,6 л. Максимальная производительность машины равна 87 л. с. В качестве трансмиссии у автомобиля пятискоростная «механика».

Ранее компания Cadillac протестировала в Соединённых Штатах катафалк, созданный на основе кроссовера XT5 с двухлитровым четырехцилиндровым турбомотором.

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