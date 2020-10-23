«Славнефть-ЯНОС» поддержал новые культурные проекты в Ярославской области
Ярославль, 23 октября, 2020, 14:43 — ИА Регнум. ПАО «Славнефть-ЯНОС» направило благотворительную помощь на поддержку лучших просветительских проектов нового формата в Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.
Проекты подготовили библиотеки, музеи и клубы региона. 16 лучших новаторских идей выбрали эксперты проектного офиса «Культура» при поддержке департамента культуры Ярославской области.
Одним из самых интересных стал проект «Кацкари. Обретение имени». Его подготовил Этнографический музей кацкарей, расположенный в деревне Мартыново Мышкинского района. Жители берегов реки Кадки считают себя субэтносом русского народа. Уже 25 лет кацкари изучают историю родных мест, диалект, быт, народное творчество и рассказывают о них миру. На этот раз кацкари посмотрели на себя через призму генетики.
Как рассказал Сергей Темняткин, поддержка нефтеперерабатывающего предприятия оказалась очень своевременной.
Также поддержку получили проекты, разработанные в Гаврилов-Ямском, Любимском, Ярославском, Мышкинском, Тутаевском районах и городе Рыбинске. Например, в Рыбинске сотрудники Дворца культуры «Волжский» сделали новый музейный объект: вагон системы «Брейд-Шпрейхер», который эксплуатировался с начала ХХ века и получил народное название «теплушка». В нём разместилась экспозиция, рассказывающая о заключенных «Волголага» — строителях Рыбинского гидроузла. Другие проекты касаются привлечения в библиотеки юных читателей, новых форм досуга для молодёжи, истории родного края.
Благотворительная помощь культурным проектам была оказана в рамках Соглашения о сотрудничестве ПАО «Славнефть-ЯНОС» с Правительством Ярославской области.