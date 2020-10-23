Чебоксары, 23 октября, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Чувашия отметит трудовой подвиг строителей оборонительных рубежей в первые годы Великой Отечественной войны акцией памяти. Мероприятие состоится 28 октября в полдень в театре оперы и балета. Акция памяти «Строителям безмолвных рубежей» даст старт мероприятиям года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Напомним, тему строительства оборонительных рубежей в Чувашии и забытого подвига в тылу, ИА REGNUM ведёт 5 лет, а в год 75-летия Великой Победы проект поддержал на государственном уровне глава республики Олег Николаев, объявив 2021 год годом трудового подвига земляков.

Иван Шилов ИА REGNUM Сурский рубеж

Как сообщает минкультуры Чувашии, в мероприятии примет участие делегация Ленинградской области. В ходе акции запланирован обмен капсулами с землей с мест сражений за «Невский пятачок», где сражались уроженцы Чувашии, и землёй с рубежей обороны в Чувашии для передачи в Чувашский национальный музей и музей Воинской Славы Ленинградской области. Концертная часть программы состоит из выступлений ансамбля песни и пляски Краснознамённого Черноморского Флота и ведущих мастеров сцены Чувашии.

В многофункциональном зале театра будет развернута мультимедийная выставка «Жизнь», которая расскажет о ключевых событиях Великой Отечественной войны, отдельным блоком выставки станет история трудового подвига народа Чувашии в тылу и строительства оборонительных рубежей.

В ходе акции запланированы прямые включения из городов Алатырь и Шумерля, где состоится театрализованная реконструкция событий 1941−1942 годов по мобилизации жителей республики на строительство рубежей.

Мероприятие будет транслироваться для всей страны в сети интернет, в том числе на портале «Культура.РФ». Запись акции «Строителям безмолвных рубежей» можно будет посмотреть в эфире Национального телевидения Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оборонительные рубежи обороны строились в Чувашии с 28 октября 1941 года — с этой даты началась мобилизация населения не моложе 17 лет в соответствии с указанием Государственного комитета обороны (ГКО) от 16 октября 1941 года. Особое заседание Совнаркома и бюро Чувашского Обкома ВКП (б) приняло секретное постановление «Об организации и проведении работ по возведению на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей».

В случае взятия Москвы оборонительные рубежи должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. Это была масштабная по объёму (протяжённость окопов 380 км — в то время как расстояние от крайних точек север — юг в республике всего 200 км) и ударная по срокам (в архивных документах называлось 45 дней, а в целом три месяца с момента мобилизации и даты официального уведомления в Москву об окончании стройки) всенародная стройка (задействована треть оставшегося в тылу трудоспособного населения) — стариков, мужчин и женщин не моложе 17 лет, с невидимыми слезами и кровавыми мозолями, с одним ломом на 45 человек, с трудом разрывающим скованную 40-градусными морозами землю. Напомним, на фронт было мобилизовано 208 тыс. жителей республики.

По информации Государственного архива современной истории Чувашии, на работу было направлено 171 450 рабочих — это третья часть трудоспособного населения республики (на 1 октября 1941 года числились 511 608 жителей в возрасте от 17 до 54 лет). Ежедневно на строительстве «в среднем участвовало 85 тысяч человек, а отдельными периодами эта цифра поднималась до 110 тысяч человек». Работа велась без единого выходного дня за всё время строительства, с 200-процентным перевыполнением плана.

Масштаб народной стройки до сих пор потрясает — ни одно строительство на территории в Чувашии больше не собирало такое количество народа. Для сравнения можно привести две послевоенные всесоюзные стройки — «Химпром» (строительство начато в 1960 году, в 1964 году заработал первый цех) и Чебоксарскую ГЭС (строительство начато в 1967 году, первый гидроагрегат запущен в 1980 году). По данным из открытых источников, на «Химпроме» в пик его строительства в цехах одновременно в сутки работали до 14 тыс. человек, при строительстве Чебоксарской ГЭС — до 11 тыс. человек.

За 12 лет строительства ГЭС было переработано около 70 млн кубометров земли, то есть, по простым арифметическим подсчётам, — более 5,8 млн кубометров в год. Тогда уже использование тяжёлой техники (тракторов, бульдозеров, экскаваторов) стало рядовым явлением. В то время как при строительстве Сурского рубежа было вручную вынуто 4,9 млн кубометров земли, при этом стоял лютый мороз, и землю приходилось сначала отогревать (жгли костры).