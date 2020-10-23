Барнаул, 23 октября, 2020, 14:14 — ИА Регнум. В барнаульском торговом центре «Геомаркет» планируют развернуть ковид-госпиталь на тысячу мест.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничные койки

Работы по изменению профиля торгового центра начнутся на следующей неделе, передают 23 октября «Вести Алтай».

По данным краевого правительства, в медучреждениях региона по состоянию на 23 октября развернуто 4805 коек для пациентов с коронавирусом.

По подсчётам краевых властей, необходимо 6000 таких коек.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Алтайском крае коронавирус выявлен у 17 510 человек.