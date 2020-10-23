Москва, 23 октября, 2020, 14:03 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 октября встретился с председателем партии «Единая Россия», бывшим главой правительства Дмитрием Медведевым, сообщили в пресс-службе правительства России.

Government.ru Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев

Мишустин и Медведев обсудили подготовку проекта нового трёхлетнего бюджета, работа над которым велась при участии представителей ЕР. Правительство уже внесло документ в Госдуму РФ, теперь работа продолжается в широком формате.

«Правительство внимательно относится ко всем инициативам представителей партии по улучшению ситуации в экономике и созданию достойных условий жизни людей», — приводит пресс-служба слова Мишустина.