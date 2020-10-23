Москва, 23 октября, 2020, 13:48 — ИА Регнум. В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в России составит 3,5−4,0 в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

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"Инфляция складывается в соответствии с прогнозом Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9−4,2%», — указали в пресс-службе.

По оценке регулятора, на динамику потребительских цен влияют разнонаправленные факторы.

С одной стороны, это ранее произошедшее ослабление рубля, а с другой — более медленное восстановление внутреннего спроса по сравнению с летними месяцами 2020 года.

В связи с этим в сентябре годовая инфляция увеличилась до 3,7% после 3,6% в августе. В октябре она может составить 3,8%.

В целом инфляционные ожидания населения и предприятий выросли, главным образом по причине текущей курсовой динамики. В результате на краткосрочном горизонте несколько усилились проинфляционные риски, хотя в среднесрочной перспективе по-прежнему преобладают дезинфляционные факторы.

Напомним, что совет директоров Центрального Банка России принял решение сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%.