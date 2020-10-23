Москва, 23 октября, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Заместитель начальника Московской таможни Максим Цуканов задержан за получение взятки. Об этом 23 октября сообщает телеканал РЕН ТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным СМИ, высокопоставленный таможенник был задержан с поличным, ему передали 500 тыс. рублей. Взамен он якобы пообещал предоставить доступ к изъятым вещам.

ТАСС уточняет, что операцию по задержанию предполагаемого преступника проводили сотрудники ФСБ России. В отношении таможенника возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя комитета по конкурентной политике Московской области Максим Фатин задержан по делу о получении особо крупной взятки.