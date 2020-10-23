Москва, 23 октября, 2020, 13:25 — ИА Регнум. До конца года в столице откроют еще четыре станции Московских центральных диаметров (МЦД). Всего в 2020-м в Москве построят и реконструируют 15 станций, каждая из которых станет, по сути, мини-вокзалом. Развитие наземного метро меняет транспортные привычки горожан и повышает комфорт передвижения.

АО «Трансмашхолдинг» Город становится комфортнее: как МЦД меняют Москву

Новые точки на карте столицы

На днях для жителей столицы и Подмосковья стала доступна обновленная станция «Долгопрудная» МЦД-1 («Белорусско-Савёловский»). После реконструкции, которая заняла менее двух лет, здесь появился современный пригородный вокзал с навесами на всю длину платформ, наземным вестибюлем, туалетами, эскалаторами и лифтами.

«Рядом с этой станцией строятся микрорайоны столицы, а слева находится большой город Долгопрудный Московской области. Я надеюсь, что такой совместный проект, как МЦД, даст возможность большему количеству людей быстро и удобно добираться до Москвы», — подчеркнул на открытии обновленной станции мэр Москвы Сергей Собянин.

МЦД уже значительно изменили облик столицы и Подмосковья. Теперь жителям Одинцово и Лобни, Нахабино и Подольска не нужно долго ждать электричек и дополнительно платить за пересадку в метро. Диаметры стали частью транспортной системы, что позволяет и точнее рассчитывать время прибытия в пункт назначения, и совершать бесплатные пересадки на метро и Московское центральное кольцо (МЦК) при оплате проезда транспортной картой «Тройка» по тарифу «Кошелек» (в течение 90 минут с первой валидации).

Впрочем, МЦД удобен и тем, кто не едет в Подмосковье, — диаметры соединили многие городские объекты, а в перспективе объединятся в еще более масштабную сеть. До 2025 года планируется запустить МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» — между Зеленоградом и Раменским, МЦД-4 «Киевско-Горьковский» — от Апрелевки до Железнодорожного микрорайона Балашихи, и МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий», который соединит Пушкино и Домодедово.

Кстати, железнодорожные строители уже установили фермы нового моста будущего МЦД-4 через Москву-реку. Мост продолжит двухкилометровая эстакада на высоте 15−30 метров. Станция «Тестовская (Камушки)», которую построят на ней, будет интегрирована со станцией МЦК «Деловой центр» и станцией «Тестовская» МЦД-1.

«Организации движения по МЦД с комфортным подвижным составом, интенсивным движением, сокращением интервалов между поездами и интеграцией в единую билетную систему позволяет воспринимать железнодорожный транспорт как полноценный городской, — отмечает эксперт межрегиональной общественной организации «Город и транспорт» Владимир Свириденков. — И, разумеется, его внедрение позволит разгрузить перегруженные участки метрополитена, автомобильные дороги. Это будет мотивировать жителей пересаживаться с личного транспорта на общественный и в итоге повысит удобство транспортной системы Москвы».

Напомним, что, по планам столичных властей, запуск всей системы МЦД должен разгрузить транспортную систему города на 10−12%.

«Развитие МЦД сгенерирует и развитие территорий, примыкающих к остановочным пунктам, поскольку увеличивается их транспортная доступность и привлекательность, — полагает заместитель директора научно-образовательного центра «Цифровые высокоскоростные транспортные системы» Российской открытой академии транспорта Александр Чекмарев. — Это отразится и на транспортном поведении жителей: всё больше людей со временем будут пользоваться диаметрами, доверять им и в том числе изначально планировать свою жизнь с учётом их наличия. Например, искать места работы, учёбы, а, может, и жилье с расчётом на то, что они могут удобно и стабильно передвигаться по МЦД без пробок».

Специально для города

Комфорт пассажиров МЦД обеспечивается, конечно, и благодаря современным отечественным поездам «Иволга», курсирующим по диаметрам. Кстати, парк Центральной пригородной пассажирской компании пополнится 180 новыми вагонами «Иволги». Это приобретение позволит формировать 11-вагонные поезда, которые будут иметь сквозной проход через все вагоны. Несколько таких составов — без использования сцепки — уже курсируют по МЦД.

Возможность беспрепятственно перемещаться по поезду — одна из важнейших особенностей «Иволги», разработанной на Тверском вагоностроительном заводе (входит в АО «Трансмашхолдинг») специально для городских перевозок.

«Важно, что поезд изначально спроектирован для пригородно-городского сообщения, — подчеркнул Александр Чекмарев. — До этого все электропоезда рассчитывались на пригородное сообщение, поэтому в них больше мест для сидения, узкие проходы, межвагонные тамбуры, что неприемлемо для городского использования. В «Иволге» же изначально совсем другая концепция: там отсутствуют тамбуры, что позволяет ускорить вход и выход пассажиров, а также более широкие проходы за счет сокращения мест для сидения. Это делает проезд более комфортным для тех, кто едет всего 3−4 остановки и не будет проходить вглубь салона».

При этом в салоне «Иволги» есть и множество поручней, в межвагонных переходах установлено дополнительное освещение. А дверные проемы шире стандартных — 1400 мм. В такие удобно заходить и с детской коляской, и с велосипедом. Для последних, кстати, предусмотрены специальные парковки в первом и последнем вагонах поезда. В салоне есть и специальные аппарели для пассажиров на инвалидных колясках.

Особо ценными можно назвать сейчас системы обеззараживания воздуха, которые работают за счет ультрафиолетовых ламп высокой мощности.

«В каждом вагоне «Иволги» в системы микроклимата встроены по две таких установки, каждая из которых обеззараживает до 2500 м3/час. Еще одна дезинфекционная установка работает в кабине машиниста. Они аналогичны тем, что работают в медучреждениях», — отметил заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта АО «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов.

В «Иволгах» есть много мелочей, которые особенно ценятся пассажирами, например USB-разъемы в каждом кресле, меняющаяся в течение дня подсветка: утром в поезде горит бодрящий холодный свет, вечером — расслабляющий теплый. Однако есть и дополнительные пожелания, которые москвичи озвучили в ходе проведенного в начале года краудсорсинг-проекта. Их предложения по совершенствованию эргономики и дизайна салона уже учтены разработчиками и будут продуманы при создании следующей модификации поезда. Кстати, работа над ней уже идет.

Конечно, сейчас пассажиропоток на МЦД снизился из-за эпидемиологической ситуации. Пожилым людям, пассажирам с хроническими заболеваниями рекомендовано отказаться от поездок. Тем не менее диаметры продолжают развиваться даже в таких сложных условиях, а оператор перевозок делает всё необходимое для защиты пассажиров.

Это в первую очередь регулярная дезинфекция пассажирской инфраструктуры и поездов. Дополнительно составы обрабатывают холодным туманом, который убивает почти 100% микробов. Каждые два часа специальным раствором обрабатывают автоматы по продаже билетов, турникеты, валидаторы, стойки SOS, скамейки на станциях. В кассах и у кассиров-контролеров во время поездки можно приобрести маски и перчатки.